8.2 مليارات عائدات «اتصالات» و«دو» من خدمات الهواتف في الإمارات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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حققت «اتصالات من &e» و«دو» إجمالي عوائد تجاوزت 8.2 مليارات درهم من خدمات الاتصالات المتحركة والثابتة التي قامت الشركتان بتقديمها في الإمارات خلال الربع الأول من 2023.

وأوضحت النتائج المالية الربعية للشركتين تحقيق معدلات عوائد تشغيلية تنافسية في الخدمات المحلية استناداً لحركة المشتركين وانتعاش السياحة والتوسع الملحوظ في قطاع الأعمال وارتفاع الإنفاق على خدمات الاتصالات.

وكشفت «اتصالات» عن تحقيقها عوائد 2.9 مليار درهم عن قطاع الاتصالات المتحركة مع نشاط واضح في الطلب على باقات الاتصالات والبيانات المتحركة المختلفة، فيما حققت قيمة مماثلة أيضاً 2.9 مليار درهم عن خدمات قطاع الاتصالات الثابتة، بما فيها أنشطة الإنترنت ذي النطاق العريض التي تستحوذ فيها على الحصة الكبرى من السوق.

وأظهرت بيانات «دو» تحقيق الشركة عوائد مالية بـ 1.5 مليار درهم عن خدمات قطاع الاتصالات المتحركة، مؤكدة أن الحركة النشطة لخدمات الدفع الأجل قد أسهمت بشكل كبير في دعم إيرادات الهواتف المتحركة بالربع الأول، كما حققت أكثر من 900 مليون درهم عن خدماتها في الاتصالات الثابتة.

واستقر عدد مشتركي الهواتف المتحركة بالدولة عند 20.4 مليون مشترك بحصة 12.2 مليون مشترك في خدمات «اتصالات»، و8.2 ملايين مشترك في خدمات «دو».

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