ارتفاع مؤشر سوق دبي.. و«أمانات» و«دبي التجاري» يقودان مكاسب 13 شركة

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.36 % إلى مستوى 3590.62 نقطة، وقاد سهما «أمانات القابضة» و«دبي التجاري» مكاسب 13 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 10.75 % و4.55 % على التوالي.

وشهد السوق بختام جلسة أمس ارتفاع سهم «الرمز» بالحد الأقصى بنسبة 14.52%، كما صعد تكافل الإمارات 5.5%، والعربية للطيران 3.15 %، والاتحاد العقارية 2.94 %.

واستحوذ «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 55.36 مليون درهم، تلاه «أمانات» جاذباً نحو 52.66 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة جاوزت 48 مليون درهم.

مكاسب

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يقارب 10 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي في ختام جلسة أمس، مدعومة بإعلان البنوك والشركات عن نتائج ربعية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.39 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 3.4 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و626.11 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 23.32 ألف صفقة شملت 750.5 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 385.05 مليون سهم في سوق دبي و365.41 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.67 مليار درهم بختام جلسة الخميس توزعت بين 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي و410.84 ملايين درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» أمس بنسبة 0.3 % إلى 9673.99 نقطة، وقفز سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالحد الأقصى بنسبة 15%، مغلقاً عند سعر 3.45 دراهم.

وارتفعت في السوق أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 8.82%، وجلفار 4.09 %، وإشراق للاستثمار 3.15 %، وأدنوك للغاز 2.46%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة جاوزت 244 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً أكثر من 156.7 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «الفا ظبي القابضة» إلى 90.62 مليون درهم.

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