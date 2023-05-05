سوق أبوظبي يختتم جولة ترويجية ناجحة في نيويورك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنجاح جولة ترويجية في نيويورك بالتعاون مع جي بي مورغان، حيث أكد الحدث وجود طلب قوي واهتمام متزايد من المؤسسات بالاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي.

واجتذبت الجولة الترويجية التي استمرت يومين في مدينة نيويورك واختتمت في 2 مايو عدداً من كبريات المؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة بمشاركة كبار المسؤولين من سوق أبوظبي للأوراق المالية وجي بي مورجان، إلى جانب مسؤولين من 20 شركة كبرى مدرجة في السوق تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة 1 تريليون درهم. وشهد الحدث حضوراً واسعاً خلال يوميه بوجود أكثر من 60 رئيساً تنفيذياً ومديراً مالياً وقيادات تنفيذية عليا من مؤسسات استثمارية من أنحاء الولايات المتحدة تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 5 تريليونات دولار. وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الأسواق المالية في دولة الإمارات بعد الأداء القوي للمؤشرات المرجعية الرئيسية للأسهم المدرجة في السوق العام الماضي.

وضم وفد السوق أكثر من 50 رئيساً تنفيذياً، ومديراً مالياً، إلى جانب كبار القيادات التنفيذية من بعض أكبر الشركات المدرجة في السوق وأكثرها نشاطاً، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعريف بالقيمة المجزية التي يقدمها الاستثمار في أسهم شركاتهم والأداء الجيد لأسعارها.

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