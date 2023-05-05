«عمومية دريك آند سكل» توافق على استمرار نشاط الشركة

المصدر: دبي- البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، بالأغلبية على استمرارية نشاط الشركة، وذلك لاستكمال السير في خطة إعادة الهيكلة والطلب المقدم إلى المحكمة المختصة.

وبحسب بيان لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن الجمعية العمومية صادقت خلال الاجتماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة، كما صادقت على مقترح بشـأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.

وصادقت العمومية على تعيين صقر حسن كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة مكان العضو المستقيل والمدة المتبقية ذاتها من مدة ولاية العضو المستقيل.

تسجيل دعوى

كانت الشركة أعلنت تسجيل دعوى لدى محاكم دبي، ضد شركة «برايس وتر هاوس كوبرز» بسبب خسائر متراكمة تكبدتها بقيمة 5.5 مليارات درهم. وبحسب إفصاح لسوق دبي، قالت الشركة: إن «برايس وتر هاوس كوبرز» قامت بتدقيق حسابات شركة دريك آند سكل المساهمة العامة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، إضافة إلى قيامها بإعداد تقرير استشاري خلال العام 2017، وذلك لغايات إعادة هيكلة الشركة وجلب مستثمرين جدد، وذلك في فترة الإدارة السابقة ورئيسها التنفيذي في ذلك الحين.

وأضافت: قامت الشركة ممثلة بإدارتها الحالية بعد تخارج الرئيس التنفيذي والإدارة السابقة بتعيين مدققين جدد لحسابات الشركة من الشركات الأربع الكبرى، والذين قاموا بتدقيق حسابات الشركة في عام 2018 وحتى العام 2022 على التوالي،

كما قامت الشركة بتعيين خبير محاسبي استشاري من المكاتب المعتمدة لدى محاكم دبي، والذي قام بدوره على ضوء مستجدات ما ظهر من حقائق كانت مخفية طوال فترة السنوات السابقة ، بإعداد خبرة استشاري تبين فيه إخلال شركة برايس وتر هاوس كوبرز بالمعايير المحاسبية المعتمدة. وأظهر تقرير الخبير، تكبد الشركة خسائر إجمالية عن سنوات سابقة بقيمة 5.5 مليارات درهم».

وأوضحت الشركة بأنه على ضوء ذلك؛ ارتأى مجلس إدارتها تسجيل دعوى قضائية لدى محاكم دبي ضد برايس وتر هاوس كوبرز، وما زالت الدعوى متداولة لدى محكمة دبي الابتدائية.

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