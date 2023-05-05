تعيين عبد الرحمن المطيوعي رئيساً لمجلس إدارة «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «دبي للاستثمار»، تعيين عبدالرحمن غانم المطيوعي، رئيساً لمجلس إدارتها، وخالد بن كلبان، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أفادت الشركة بأن مجلس الإدارة يتكون من: علي الفردان، محمد الكتبي، خالد الكمدة، حسين لوتاه، أحمد الحوسني، فيصل الخزرجي، هند العلي.

وأقرت الشركة تعيين أعضاء لجنة التدقيق المكونة من: خالد الكمدة، علي الفردان، محمد الكتبي، فيصل الخزرجي.

وكذلك تعيين أعضاء لجنة الترشيحات للمكافآت: حسين ناصر لوتاه، هند العلي، علي الفردان، فيما تتكون لجنة المخاطر من: حسين لوتاه، محمد الكتبي، أحمد الحوسني.

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