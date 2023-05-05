مصرف الإمارات للتنمية يشارك في «ملتقى الاستثمار السنوي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مصرف الإمارات للتنمية في فعاليات النسخة الثانية عشرة لـ «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يكتسب موضوع «ملتقى الاستثمار السنوي» لهذا العام أهمية بالغة، حيث أنه يوفر منصة فريدة تتيح للمبتكرين والخبراء وممثلي القطاعات والصناعات الحيوية مناقشة واستكشاف التوجهات الاستثمارية وأحدث الابتكارات على صعيد التقنيات الرقمية والاستدامة باعتبارها محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

سنسلّط الضوء خلال مشاركتنا على دورنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بعيدة المدى. ومع تسليط الملتقى الضوء على دور قطاع التمويل في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار ووجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، أكد النقبي أن المصرف يلعب دوراً محورياً في دفع أجندات الدولة التنموية وتمكينها من رسم مسار مستقبلي أكثر استدامة.

وقال: نحن حريصون على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة وتوفير حلول تمويلية للقطاعات والمشاريع الاستثمارية الداعمة لخطط التنوع الاقتصادي والتنمية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعة والتي تسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومزدهر.

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