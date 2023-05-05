اقتصادية رأس الخيمة تخالف 3562 منشأة تجارية في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن تسجيل 3562 مخالفة ضد المنشآت التجارية في الإمارة في الربع الأول لعدم التزامها بالقوانين الصادرة عن الدائرة، ومن ضمنها 1189 منشأة منتهية الترخيص. وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدة حملات توعية تهدف إلى تعريف المنشآت التجارية بقوانين العمل التجاري، وشملت 206 منشآت جديدة مضى على تأسيسها ثلاثة أشهر، مؤكداً حرص إدارة الرقابة والحماية التجارية على تكثيف زياراتها الرقابية إلى جميع المنشآت التجارية بصورة دورية.

وأوضح عليون، أنه انطلاقاً من الدور الرقابي، تابعت الإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لضبط الترويج التجاري بصورة عشوائية غير مصرح بها، إذ استُهدِفت (18) منشأة، تمكنت الإدارة عبرها من ضبط (8) منشآت تجارية مخالفة تبين عدم حصولها على الموافقات اللازمة للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تابع الفريق الرقابي المنشآت التجارية كافة التي تعمل بالتصاريح التجارية، وتبين التزام 777 منشأة بنود التصاريح، بينما تمت مخالفة 314 منشأة أخرى غير ملتزمة.

وأشار إلى أن الإدارة استقبلت في الربع الأول شكوى قدمها مواطن عبر إحدى القنوات الإذاعية في الدولة تفيد بوجود مركبات غير مرخصة تبيع المأكولات والمشروبات على أكتاف الطرقات وبصورة عشوائية، وإثرها تحرك الفريق الرقابي ضمن حملته الأولى، فزار مختلف مناطق هذه المركبات في الإمارة وعلى حدودها، وقام بتوعية 42 من أصحاب المركبات، ليتم بعد ذلك حجز 7 مركبات لعدم التزام أصحابها التنبيه الأول ومخالفتهم التعليمات، كما تمت مصادرة 8 بسطات، وضُبِطَ 8 بائعين متجولين.

وأكد عليون، استمرار الرقابة على مدار العام لضمان التصدي لتلك الظاهرة العشوائية، التي يجب أن تخضع للعديد من الاشتراطات الصحية والتجارية للحصول على التصاريح اللازمة بما يضمن سلامة المنتج ويضمن محاسبة المخالفين.

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