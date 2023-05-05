نخلة جميرا المنطقة المفضلة لكبار التنفيذيين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة عالمية متخصصة في مجال التنقل، أن نخلة جميرا هي المنطقة المفضلة لكبار التنفيذيين القادمين للعيش في الإمارات من دول العالم المختلفة. وقال سيمون مايسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في «رايتر ريلوكيشنز»: احتلت الإمارات المرتبة الأولى كأفضل وجهة للمغتربين، حيث يحقق فيها المقيمون طموحاتهم المهنية وفقاً لمؤشر «إنتر نيشنز» لعام 2022.

وذكر الاستطلاع أن المقيمين يحبون العمل في الإمارات، حيث نصح حوالي أربعة من كل خمسة مغتربين (79 %) بأن الانتقال إلى الإمارات قد عزز من آفاق حياتهم المهنية، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في هذا الجانب.

وأضاف: صُنّفت الإمارات في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في المنطقة والـ 21 عالمياً حسب أحدث تصنيف للكفاءات العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت الإمارات مرتبتين في الدراسة السنوية التي تقيم 63 اقتصاداً استناداً إلى قدرتها على جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها. كما احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً في «جودة الحياة» في نفس التقرير.

وتجذب الدولة المواهب من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذين ورجال الأعمال وغيرهم، من خلال المجموعة المتنوعة من خطط التأشيرات المريحة والتسهيلات السريعة، والإجراءات المبسطة لتأسيس الأعمال التجارية أو العثور على وظيفة. وقد ساهم استحداث برامج التأشيرات الجديد في تعزيز فرص الموظفين الأجانب للعيش والعمل في الدولة. ويتضمن ذلك استحداث التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات من خلال تبسيط شروط الأهلية ومضاعفة أنواع المستفيدين منها.

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