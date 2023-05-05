900 قيادة نسائية من 70 دولة في القمة العالمية للمرأة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس في دبي، أعمال القمة العالمية للمرأة 2023، بمشاركة نخبة من السيدات من ممثلات القطاعات الحكومية والمديرات التنفيذيات ورائدات الأعمال من 70 دولة.

وتعقد القمة للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ 33 عاماً، في منطقة الخليج، وتستمر أعمالها على مدى 3 أيام، تحت شعار «المرأة: القيادة ضمن مناخ جديد من التغيير».

واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في مستهل الجلسة الرئيسة للقمة، مزايا تأسيس الأعمال في الإمارات، وذلك بحضور الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، و900 مشاركة، إلى جانب ممثلي وفود الدول الممثلة في القمة، مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفيتنام والمكسيك وكازاخستان وغيرها.

مساهمة

وقال معاليه إن قيادتنا الرشيدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مساهمة المرأة في المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وشهدت الخمسة عشر عاماً الماضية، إطلاق العديد من القوانين والسياسات الرامية لدعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، بما يترجم نهج حكومة الإمارات، ونتيجة لهذا التوجه، تمثل المرأة اليوم نصف القوى العاملة في الدولة، في حين ارتفعت نسبة تمثيلها في مجالس الإدارة من 4 % إلى 8.8 %، في غضون عامين فقط.

وأضاف أن الإمارات تعد الأولى عالمياً من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، بنسبة 50 %، وتعتبر من ضمن الدول التي تتولى فيها المرأة العدد الأكبر من المناصب الوزارية، بواقع 28 %، وفي ظل تسارع وتيرة تحول الدولة نحو النموذج الاقتصادي الجديد، تمضي المرأة في تحقيق إنجازات مشهودة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إذ تشكّل الكفاءات والكوادر النسائية ما نسبته 42 % من القوى العاملة في مركز محمد بن راشد للفضاء، و80 % من فريق عمل مسبار الأمل. ونحرص على مواصلة البناء على هذه الإنجازات، عبر استقطاب المزيد من رائدات الأعمال والمبتكرات، في ضوء أطر العمل والسياسات التقدمية، والحوافز التي يتيحها الاقتصاد الوطني لتمكينهن من التميز في مجالات عملهن.

فرص

وقدم المتحدثون معلومات عن اقتصاد الدولة، والفرص الاستثمارية المحتملة فيها، وتشمل الموضوعات البارزة الأخرى التي سيتم استعراضها في القمة، الإعلان عن نتائج أول تقرير تصدره القمة العالمية للمرأة 2023، اليوم، ويدور حول «النساء مديرات مجالس الإدارة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، ويغطي 1148 شركة مدرجة في 16 اقتصاداً مختلفاً، وتتضمن نتائج التقرير الرئيسة، إشارة لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لديها مجال لتنمية قيادة المرأة للشركات.

وشهدت القمة عقد منتدى القيادة الحكومية، بمشاركة 30 وزيراً وكبار المسؤولين الحكوميين، لتبادل الآراء حول السياسات والبرامج الناجحة التي حسنت الفرص الاقتصادية للمرأة. وقدمت خلال المنتدى معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، مبادرة تحسين حياة المرأة، التي بدأت ضمن برنامج تحت رعاية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمساعدة اللاجئين السوريين، كمثال على جهود دعم المرأة، بينما شاركت كانتا فافي وزيرة شؤون المرأة في كمبوديا، مشاريع أخرى في نفس السياق. كما تم استعراض العديد من الأفكار الداعمة للمرأة من أندريا ميتلكو- دجومبيك وزيرة الدولة الكرواتية للشؤون الخارجية، وكاترينا فوتوفات سفيرة الولايات المتحدة لشؤون قضايا المرأة العالمية بالإنابة.

تكريم «أم الإمارات»

ويشهد اليوم أيضاً، تكريم الدور الرائد والمستمر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وذلك بمنحها جائزة القيادة النسائية العالمية لعام 2023، لالتزامها الدائم بتحسين حياة النساء والفتيات في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم.

وحول حيثيات منح سموها الجائزة، قال المسؤولون: «آمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأعوام عديدة، أنه عندما يعيش النساء والرجال حياة أفضل، يكون هناك تأثير إيجابي مضاعف على المرأة».

ومن بين الفائزين السابقين بنفس الجائزة، عدد من الكوادر المرموقة، من بينهم البروفيسور محمد يونس الفائز بنوبل، ومؤسس بنك جرامين، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق، وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الراحل، وماري روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة، وميشيل باتشيليت الرئيسة السابقة لشيلي، وفيفيان ريدينغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابقة.

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