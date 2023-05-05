معرض «إيكرس» بإكسبو الشارقة 25 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري- «إيكرس» بدء استعدادها لإطلاق المعرض 25 مايو الجاري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة متمثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 25 ولغاية 28 مايو الجاري، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً لمناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق نسخة 2023.

دعم

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن دعم ومساندة الغرفة لهذا الحدث المهم يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال، وتعزيز ممارساتها الإيجابية للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، لاسيما في القطاع العقاري.وقال عبدالعزيزالشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: « تنظيمنا لهذا الحدث جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في الإمارات بشكل عام وفي الشارقة بشكل خاص والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال».

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