جلسات حوارية حول التكنولوجيا في متحف المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف متحف المستقبل؛ المنصة المعرفية لاستشراف المستقبل وتصميم أفكاره، وخلق نقاشات علمية معمقة حول اتجاهاته، سلسلة من الجلسات الحوارية حول تكنولوجيا المستقبل، يشارك خلالها نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية نحو تحقيق مستقبل أفضل، وذلك خلال الشهر الجاري.

وتتناول الجلسات أحدث المستجدات والمعلومات بشأن عالم الميتافيرس وWeb3، والمعايير البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة ESG الرقمية، ومستقبل الأصول الافتراضية، لطرح أفكار ومقترحات الخبراء والمختصين الملهمة على المشاركين في الجلسات.

وتشمل الجلسات جلسة تحت عنوان «كيف يستشرف الميتافيرس حقبة جديدة من نمو الأعمال والابتكار»، تقدمها ساندرا حلو، الشريك المؤسس ومدير شركة ميتابوليس غداً. وتعد ساندرا شخصية فاعلة في مجال تطوير Web3، وذلك ضمن عملها في إدارة الميتافيرس وNFT في شركة Zilliqa الرائدة في تقنية البلوك تشين، وتقديمها أخيراً الميتافيرس كخدمة للشركات والأفراد، مع إطلاقها لمنصة ميتابوليس.

وبما ينسجم مع استراتيجية دبي الطموحة للميتافيرس، تسعى ساندرا حلو خلال الجلسة، لاكتشاف أثر التكنولوجيا المستقبلية على تغيير نمط الأعمال والحياة، وفهم مناحي التقارب بين web3 والذكاء الاصطناعي AI، والميتافيرس في عصر مثير من التحول الرقمي، وكيف يمكن للجميع الوجود في عالم الميتافيرس والاستفادة منه.

ومن جانبه، يقدم الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، غداً أيضاً جلسة تحت عنوان «مستقبل التمويل، الملكية وصناعة الترفيه»، يناقش خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وWeb3 على طريقة التفكير، وإنجاز المعاملات، ومفهوم ملكية السلع المادية والرقمية، إضافةً إلى الأسلوب الاستهلاكي لمناحي الترفيه وطرق التمويل، وغيرها من المحاور الهامة. ويعد الزرعوني، متحدث ومستشار استراتيجي، حاصل على اعتراف دولي، وهو أحد مؤيدي تقنية بلوك تشين.

تكيف رواد الأعمال

كما يتخلل الجلسات جلسة تحمل عنوان «آليات تكيف رواد الأعمال مع تقنيات الميتافيرس وWeb3 والمستقبل، الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من معايير ESG الرقمية»، يشارك خلالها كل من سونجو كيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sungjoo Group وMCM Holding AG، والدكتور يوهيون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد DQ. وتسلط الجلسة الضوء على أهمية تركيز رواد الأعمال على المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ESG ذات الصلة، وليس فقط على تطبيق أحدث التقنيات لتحقيق نتائج أسرع وأعلى ربحاً، مع ضرورة التمسك بالهدفين معاً، من أجل مستقبل واعد، حيث أصبح التحول الرقمي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي وWeb3 وESG والميتافيرس، ذات أولوية كبيرة للأعمال التجارية حول العالم.

وستتحدث سونجو كيم، رائدة أعمال بارزة ومالكة العلامة التجارية MCM، وهي شركة ألمانية فاخرة، لها بصمة عالمية في 43 دولة، من خلال ما يزيد على 650 متجراً، حول تغير أعمالها التجارية، لتصبح شركة رائدة في الرفاهية الذكية والاستدامة التي تحركها الميتافيرس، بينما سيتناول الدكتور يوهيون بارك، سبل استفادة رواد الأعمال من المعايير البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة الرقمية، في تعزيز مساهمتهم في خلق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للجميع.

وتشمل الجلسات جلسة بعنوان «تصميم المستقبل: تقاطع الطبيعة والتكنولوجيا»، يقدمها المصمم روس لوفجروف، 14 مايو الجاري.

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