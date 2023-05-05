2000 شركة بريطانية في مركز دبي للسلع

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح النسخة الثامنة من حملته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» في لندن، بحضور عدد من قادة الشركات البريطانية، حيث سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على بيئة الأعمال الفريدة، التي توفرها دبي للشركات البريطانية، التي تطمح إلى توسيع حضورها على الساحة العالمية.

ولعب المركز طوال السنوات الماضية دوراً أساسياً في تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة؛ إذ يحتضن حالياً أكثر من 2000 شركة بريطانية تمثل نحو 8% من إجمالي الشركات في المركز، والذي يشكل بدوره نقطة اتصال للشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها إقليمياً، والتوسع دولياً انطلاقاً من دبي.

جلسات تعريفية

وشهد الحدث، الذي أُقيم بالشراكة مع غرفة التجارة العربية البريطانية و«آسيا هاوس»، جلسات تعريفية جمعت مجموعة من أبرز المسؤولين التنفيذيين في المركز مع ما يصل إلى 150 من قادة الشركات البريطانية من مختلف القطاعات، بهدف اطلاعهم على مدى سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ومن خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، بصفته ضمن المناطق الحرة الأكثر ترابطاً في العالم.

وتناولت الفعالية أيضاً الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في ضوء مناقشات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين حكومتي البلدين، وسلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء خلال الحدث على المرونة الاقتصادية، التي تتمتع بها الإمارة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض معدلات التضخم فيها، فضلاً عن السياسات الداعمة لممارسة الأعمال، والتي عززت سمعتها مركزاً دولياً لمزاولة الأعمال والتجارة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ارتفع إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بنسبة 56.7%، ليصل إلى 23.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الـ 12، التي سبقت الربع الثالث من عام 2022، ما يُعد دليلاً ملموساً على المكانة القوية، التي يحظى بها مركز دبي للسلع المتعددة شريكاً استراتيجياً باحتضانه نحو 40% من الشركات البريطانية في الدولة. تحدثنا خلال نسخة العام الحالي من الحملة الترويجية في لندن إلى قادة الشركات، واستعرضنا معهم الإمكانات الكبيرة، التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات البريطانية، التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها على مستوى التجارة العالمية».

وحقق المركز رقماً قياسياً باستقطاب 708 شركات جديدة إلى منطقته الحرة، خلال الربع الأول من عام 2023، ليصل إجمالي الشركات المسجلة لدى المركز إلى نحو 23 ألف شركة.

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