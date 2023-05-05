توقيع مذكرة بملتقى الأعمال الإماراتي الليتواني لإنشاء مجلس أعمال مشترك

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد ملتقى الأعمال الإماراتي الليتواني، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات واتحاد غرف التجارة الليتوانية، تهدف إلى إنشاء أول مجلس أعمال إماراتي ليتواني، وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتحفيز تدفق الاستثمارات في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة عبر تنظيم الزيارات وتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للشركات الإماراتية والليتوانية.

حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وراموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وزجمانتاس دارفيجوشيس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الليتوانية، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، إلى جانب 100 ممثل عن مجتمعي الأعمال الإماراتي واللتواني.

وقال عبدالله العويس إن الملتقى فرصة لترسيخ أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، ومحطة مهمة لتوفير كل مستلزمات تسهيل وإنجاح أشكال الشراكات المختلفة بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

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