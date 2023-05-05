منتدى دبي - موزمبيق للأعمال يبحث فرص الاستثمار ودعم توسع القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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سلّط منتدى دبي - موزمبيق للأعمال، الذي نظم أخيراً في المقر الرئيس لغرف دبي، الضوء على فرص الاستثمار والتعاون المشترك ودعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص، ليشكل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ونظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، المنتدى بالشراكة مع غرفة تجارة موزمبيق ورابطة الشركات ورواد الأعمال المسلمين في موزمبيق، حيث رعى بنك «أبسا موزمبيق» المنتدى. وحضر المنتدى أكثر من 160 مشاركاً من بينهم أكثر من 50 شركة من موزمبيق قدمت للتعرف إلى فرص الأعمال وإمكانية عقد شراكات اقتصادية مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص في دبي. وشهد المنتدى تنظيم حوالي 50 لقاء أعمال ثنائي بين مستثمرين من دبي وموزمبيق، حيث جاء تنظيم المنتدى ضمن جدول فعاليات بعثة موزمبيق التجارية التي زارت دبي خلال الفترة 2 - 4 مايو الجاري.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: حققت البعثة التجارية إلى دبي التي نظمناها ونسقناها، نجاحاً لافتاً في نسج علاقات أعمال جديدة بين مستثمرين من دبي وموزمبيق، ومساعدة رجال الأعمال بالإمارة على التوسع الخارجي في السوق الموزمبيقية من خلال تحديد الفرص الاستثمارية، خصوصاً في مجالات الأعمال التجارية الزراعية والطاقة (بما في ذلك النفط والغاز) والخدمات اللوجستية والسياحة وتقنية المعلومات. ونعمل على تحقيق هذه الأهداف واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ومتفائلون بمستقبل مشرق يشهد عقد صفقات أعمال ثنائية وشراكات واستثمارات جديدة.

مذكرة تفاهم

ووقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة الشركات ورواد الأعمال المسلمين في موزمبيق خلال المنتدى لتنظيم الأنشطة المشتركة والترويج لها، والتعريف بشروط الحصول على إقامة في دبي، وتسهيل فرص التواصل مع شركات دبي بما يخدم المصالح المشتركة. وقد وقع مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمران حسين، رئيس رابطة الشركات ورواد الأعمال المسلمين في موزمبيق.

واستضاف المنتدى نخبة من أعضاء غرفة تجارة موزمبيق، وممثلين عن رابطة الشركات ورواد الأعمال المسلمين في موزمبيق (AMEEM)، ووكالة الاستثمارات وترويج الصادرات بموزمبيق (APIEX)، و«موزباركس» (MozParks) - المؤسسة التي تمثل المناطق الحرة بموزمبيق.

وتألف وفد البعثة الزائرة من رجال أعمال من قطاعات الأعمال الزراعية والطاقة والنفط والغاز والخدمات اللوجستية والتجارة بموزمبيق.

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