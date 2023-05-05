«باوربار جلف» توسع منشأتها الإنتاجية في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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نجحت شركة باوربار جلف المتخصصة بإنتاج منتجات وحلول توزيع الطاقة في توسيع منشأتها الإنتاجية في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، حيث تأتي هذه التوسعة بهدف تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على منتجات وحلول توزيع الطاقة، وتباشر الشركة عملياتها الإنتاجية حالياً من وحدتها الكبيرة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية.

وقال جو شيرين، المدير العام لشركة باوربار جلف: أسسنا شركتنا في «راكز» في عام 2008، ونحن الآن نشهد المرحلة الرابعة من خطة الشركة التوسعية والمخطط لها منذ سنوات، حيث ساعدتنا «راكز» في بداية مرحلة تأسيسنا في الحصول على التراخيص اللازمة وعقود الإيجار والتصاريح وغيرها من الأمور المهمة، كما أسهمت مشاريع «راكز» التنموية في منطقة الغيل الصناعية في زيادة كفاءة شركتنا.

ومن جهته قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يسرنا أن نشهد نمو شركة باوربار جلف والإنجازات التي حققتها، حيث وقفنا بجانبها في رحلة أعمالها على مدار 14 عاماً توفرت فيها البنية التحتية والأيدي العاملة، وأيضاً تم تسهيل إدارتها لعملياتها الإقليمية، ويُعد النجاح المستمر لشركة باوربار جلف شهادة على التزامنا الراسخ بدعم ازدهار مجتمع أعمالنا، كما يشجعنا هذا الأمر على تقديم المزيد من الدعم لأعضاء مجتمع أعمالنا».

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