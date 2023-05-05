«نقد» و«ساب فيونير» يعززان الابتكار الرقمي في القطاع المالي بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّعت «رويال ستراتيجك بارتنرز»، الجهة المُمثِّلة لمجموعة «نقد»، وكل من «ساب فيونير» ومجموعة «أم. بي. أم. إي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يقضي بإنشاء مركز التميز لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في الاقتصاد الرقمي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

ويعد «مركز التميز»، الذي سيتخذ من أبوظبي مقراً له، حجر الأساس في المشروع المشترك في المنطقة، والذي سيركز على دعم الابتكار الرقمي والتكنولوجي بقطاعات الخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين والخدمات المالية ذات الصلة. وقال د. حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال استراتجيك بارتنرز» إن مركز التميز سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الإمارات.

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