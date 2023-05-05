مجموعة إينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في الخوانيج 2

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الخوانيج 2، ليصل عدد محطات الخدمة التي تمتلكها المجموعة وتشغلها إلى 185 محطة في جميع أنحاء الدولة. وتتخذ المحطة الجديدة موقعاً استراتيجياً مهماً بجانب الطريق القادم من شارع عمّان في منطقة الخوانيج 2، وعلى مقربة من مناطق المدينة العالمية والورقاء ومردف.

وستلبي المحطة احتياجات الأنشطة الزراعية في الضواحي القريبة التي تنتشر فيها الأراضي الزراعية والمشاتل والمزارع وحظائر الجمال واسطبلات الخيول.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نلتزم في إينوك توسيع حضورنا بهدف توفير كل دعم ممكن للبنية التحتية لقطاعي التجزئة والطاقة ضمن الإمارة ودولة الإمارات عموماً، إذ تلبي محطة الخدمة الجديدة في الخوانيج 2 احتياجات الوقود والطاقة لسكان المنطقة والأنشطة الزراعية فيها والتي تعد مساهماً بارزاً في الاقتصاد الإماراتي المتنامي.

وتخدم المحطة أيضاً السائقين على شارع عمّان القادمين من منطقة عود المطينة، وعلى شارع الخوانيج المتجهين نحو شارع عمّان. وتمتد المحطة على مساحة 3,717 متراً مربعاً، وتمتاز بساحة مظللة ذات 3 حارات و6 مضخّات.

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