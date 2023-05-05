انطلاق فعاليات معرض إندكس دبي 23 مايو الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات معرض إندكس دبي 2023، الفعالية التجارية الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع الديكور الداخلي والتجهيزات، في مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 مايو الجاري. ويستضيف المعرض مؤتمرين رئيسيين لتسليط الضوء على أثر التكنولوجيا في تطور قطاعات الهندسة المعمارية والتصميم والتجزئة.

ويشهد كل من ديزاين توكس ومنتدى قادة التجزئة مشاركة مجموعة من الخبراء الذين يقودون مستقبل تلك القطاعات، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والدراسات التحليلية للبيانات والتجارة الإلكترونية في تحقيق التحول في جميع جوانب القطاعات، بما فيها رعاية المواهب والتوظيف والخدمات اللوجستية وعمليات التصميم ومشاركة العملاء وإدارة المخزون.

تغييرات

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض: تُعد هذه المؤتمرات مهمة للغاية بالنسبة لجميع العاملين في القطاعات التي تشهد تغييرات في مجالي التشغيل والتوريد، مما يمكن أن يؤدي بالشركة إلى النجاح أو الفشل. ويستضيف إندكس سلسلة من الحوارات المفتوحة والحية، حيث يمكن للوفود الاستفادة من الرؤى الملهمة لأبرز رواد القطاعات، بمن فيهم المهندسـون المعماريون المشهورون في المنطقة والمفكرون المبدعون والمشغلون الرائدون.

تحول واستدامة

وتسلط فعالية إندكس ديزاين توكس الضوء على أثر التكنولوجيا في عملية التحول. كما تتناول مواضيع أخرى، مثل دور قطاع التصميم في المساعدة على تحقيق أهداف الاستدامة. ووفقاً لإسراء ليمنز، رئيسة منصة ديزاين توكس: يركز قطاع التصميم على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، حيث تقوم الشركات بتصميم منتجات جديدة تحافظ على البيئة. وتضم فعالية ديزاين توكس جلسات متخصصة لاستكشاف سُبل إلهام الشباب الإماراتي الموهوب في قطاع التصميم، إضافة إلى عرض أفضل 10 مشاريع في مسابقة إندكس للطلاب، والتي شهدت فوز بعض المواهب الشابة ببرامج تدريب داخلي في دور التصميم الرائدة في المنطقة.ويحتضن إندكس هذا العام قمة الأحجار والأسطح الجديدة، حيث تسلط الضوء على الدور المهم للأحجار والأسطح والطلاء في الهندسة المعمارية والتصاميم المعاصرة.

منتدى قادة التجزئة

كما يسلط منتدى قادة التجزئة الضوء على التوجهات الحالية للمستهلكين والاستراتيجيات اللوجستية وتقنيات الشراء، وذلك بهدف مساعدة رواد القطاع على تطوير أساليب عملهم وزيادة أرباحهم.

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