تسهيلات لإصدار تصاريح صناديق الائتمان الخاصة في «أبوظبي العالمي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي سن تعديلات على الإطار التنظيمي لتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي من الاستثمار في الائتمان عبر إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها.

وتأتي هذه التشريعات في أعقاب نشر الورقة التشاورية رقم 8 في سنة 2022، والتي جمعت آراء مجتمع سوق أبوظبي العالمي في شأن إنشاء وتشغيل صناديق الائتمان الخاصة. وتأتي عوائد صناديق الائتمان النموذجية من الاستثمار في القروض، إما عن طريق الإنشاء وإما المشاركة وإما الشراء، وإما بالمزج بين ذلك.

وقد نجحت صناديق الائتمان باكتساب جاذبيتها بفضل جدوى عوائدها على الإقراض، مقارنة بفئات الأصول الأخرى، إضافة إلى أنها مدفوعة جزئياً بفرصة تمويل الشركات في مرحلة النمو.

وسيعمل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة على تحسين الوصول إلى التمويل البديل للمؤسسات الخاصة، ودفع جهود الابتكار وتنمية الإنتاج والقدرة التنافسية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

والتعديلات تنتمي إلى لوائح الخدمات المالية والأسواق وقواعد الصناديق المالية، وقواعد التمويل الإسلامي وقواعد المسرد لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وقد استفاد الشكل النهائي المحدّث للإطار التنظيمي من الآراء والإفادات التي جمعتها الورقة التشاورية، إضافة إلى التحاور مع مختلف مكونات قطاع الصناديق والمستشارين المعنيين.

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