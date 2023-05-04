2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 460 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 291.41 مليون درهم و423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 985.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة عيال ناصر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة عيال ناصر وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.28 مليار درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 325.35 مليون درهم و91 رهن فلل وشقق بقيمة 953.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 349 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 240 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 115.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى بمنطقة معيصم الأول بقيمة 16 مليون درهم.

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