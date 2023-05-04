منصور بن محمد: الزيادة المطردة في عدد المشاركات تعكس مكانة دبي الرائدة

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الخميس) اليوم الختامي للدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي أقيم تحت شعار "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، وشهد مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، بزيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27% عن نسخة العام الماضي.

وأثنى سموه خلال الزيارة على حجم المشاركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة، مؤكداً سموه أن الزيادة المطردة في عدد المشاركات والزوار تعكس مكانة دبي الرائدة على خارطة السياحة العالمية وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الدولية.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في المعرض، والتي رافقه فيها، سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، عند عدد من أجنحة الجهات العارضة، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز ما يميز هذه الدورة وما توفره كمنصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية.

كما تفقَّد سموه عدداً من أجنحة الدوائر والجهات المحلية المشاركة في المعرض شملت جناح إمارة أبوظبي، ومنصات: طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إضافة إلى منصة شرطة دبي، حيث تعرف سموه على المبادرات والعروض التي تقدمها الجهات خلال مشاركتها في المعرض.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2023 عقد بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون، دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات.

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