«دبي المالي العالمي» يصدر لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل حاضنة «استديوهات المشاريع»

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل حاضنة "استديوهات المشاريع"، وتؤسس هذه الخطوة لأول إطار تشريعي مُتخصص على مستوى العالم لإنشاء المشاريع بما يدعم نمو الشركات الناشئة الابتكارية والشركات ذات النمو السريع في المنطقة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وبعد فترة استشارات عامة بدأت في فبراير 2023 وامتدت على مدى ثلاثين يوماً، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي اللوائح التنظيمية، وتشمل العديد من المزايا، من بينها توفير أول إطار تشريعي مُتخصص على مستوى العالم لإنشاء المشاريع وتطويرها، وإرساء معايير قانونية تعزز الثقة بنموذج إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى تقديم آليات واضحة لإدارة سير عمل استوديوهات المشاريع ورواد الأعمال والكيانات المتفاعلة مع بعضها البعض ومع الكيانات الأخرى المعنية ضمن نشاطاتها الخارجية في السوق، كما تُسهم اللوائح في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية انطلاقاً من نموذج استوديوهات المشاريع، ضمن معايير تشغيلية محددة تمكّن تبني الأفكار التجارية الجديدة، ورعاية رواد الأعمال، وخفض تكاليف نمو الشركات الجديدة. ودخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أبريل الماضي.

إطار تشريعي

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا الإعلان عن إصدار اللوائح المنظمة لآلية عمل استديوهات المشاريع، والتي توفر أول إطار تشريعي مُتخصص، وتشكل منظومة بيئية متكاملة لإنشاء المشاريع ورواد الأعمال ودعم جهود الشركات الناشئة والمستثمرين للعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي".

على صعيد آخر، أعلن مركز دبي المالي العالمي مؤخراً عن اقتراح تعديلات على لوائح حماية البيانات لتعزيز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن مركز دبي المالي العالمي.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المقترحة لفترة استشارات عامة تمتد لـ30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المقترحة هو 17 مايو 2023.

كما تم إجراء تعديلات طفيفة على لوائح تنظيم الشركات المقيدة بالأسهم تماشياً مع تعريف "العائلة"، وذلك في سياق تحديد الشركات العائلية العاملة بموجب لائحة القواعد والترتيبات المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي التي تم إصدارها مؤخراً.

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