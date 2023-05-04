60% تعاونية الاتحاد تعلن تخفيض أسعار مئات السلع خلال مايو

المصدر: البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها حملة تخفيضات خلال شهر مايو الحالي على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية مختارة وغيرها من المنتجات التي تم خفض وتثبيت أسعارها لإيقاف التضخم، حيث تشمل هذه الحملة تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، وذلك ضمن حملاتها الدورية لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم بأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وبينت التعاونية أنها تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين ضمن مساعيها إلى طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن التعاونية خصصت في شهر مايو الجاري العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، بنسب تخفيضات متفاوتة على منتجات وسلع استهلاكية أساسية في جميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي.

وأضافت بأن هذه الحملات تم إطلاقها فعلياً منذ بداية الشهر الجاري ومنها ما تم تخفيض وتثبيت أسعارها لإيقاف التضخم ويستطيع المستهلكين الاستفادة منها سواء عن طريق زيارة أحد الفروع المنتشرة بإمارة دبي أو عبر تطبيقها الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستهلكين الاستفادة من جميع العروض المعلن عنها، وذلك لتحقيق السعادة المجتمعية للجميع.

وأوضحت بأن من المنتجات والسلع التي تشملها العروض، الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها، وذلك ضمن خطة تسويقية معدة بعناية تامة بما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات التعاونية السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية.

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