‏e& المؤسسات تستحوذ على حصة الأغلبية في منصة Beehive

المصدر: وام

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أعلنت e& المؤسسات، التابعة لــ e& عن توقيعها اتفاقية ملزمة تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة الأغلبية في منصة Beehive، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تسعى من خلالها e& المؤسسات إلى الاستفادة من فرص التوسع الواعدة التي تتيحها سوق إقراض هذا القطاع من الشركات.

و تعد شركة Beehive، التي تأسست في العام 2014، منصة رائدة في مجال التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

وكجزء محوري من مهامها تقوم Beehive بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية مع المستثمرين من شتى القطاعات، وتقديم القروض المختلفة لهم.

وقد تمكنت الشركة مؤخرا من تحقيق إنجاز هام تمثل بتسهيل قروض وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم. ومن خلال هذا الاستحواذ سيكون بإمكان "e& المؤسسات" تقديم حل إقراض مبتكر لسد الفجوة الائتمانية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي والتي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار.

كما يأتي هذا الاستحواذ ليكون بمثابة خطوة هامة في استراتيجية "e& المؤسسات" للتوسع، والتي تؤكد من خلالها على التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكن هذا الاستحواذ Beehive من تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق عروضها المختلفة.

كما أن هذا الاستحواذ يتوافق مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال لدولة الإمارات والتي تهدف إلى أن تصبح الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول العام 2031.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات - بهذه المناسبة - : “يشكل الاستحواذ على منصة Beehive الرقمية للإقراض الخطوة الثانية في مسيرة ’e& المؤسسات‘ في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك بعد إطلاقها لمنصة UAE Trade Connect في العام 2021. وفي ظل الدور المحوري الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك هام للاقتصاد، فقد أصبح هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لدعم حاجاتها ومتطلباتها التمويلية”.

وأضاف : " اليوم، وبالتعاون مع Beehive فقد أصبح بإمكاننا تسريع محفظة أعمالنا في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال هذه المنصة الرقمية المبتكرة".

من جانبه، قال كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Beehive : " يمثل هذا التوافق الاستراتيجي فرصة كبيرة لزيادة وتسريع عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. إننا على ثقة بأن مكانة وقدرات ورؤية e& و"e& المؤسسات" ستتيح الفرصة لشركة Beehive للتوسع وريادة الابتكار والتعاون في السوق. وباعتبارها واحدة من أوائل الشركات الإقليمية في مجال التكنولوجيا المالية، تأتي هذه الخطوة تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة على مدى السنوات التسعة الماضية، كما أنها تعكس حيوية ونجاح منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات".

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