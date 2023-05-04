" أرماني بيتش ريزيدنس بالم جميرا " مشروع سكني فاخر جديد في دبي

المصدر: البيان

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كشفت وكالة " بلومبيرغ" للأنباء عن مشروع سكني فاخر جديد لجورجيو أرماني سيتم تشييده في جزيرة نخلة جميرا في دبي. وسيحمل المشروع الجديد اسم "أرماني بيتش ريزيدنس بالم جميرا"، وهو من تصميم المهندس العالمي " تاداو أندو".

وبحسب الوكالة فإن جورجيو أرماني دخل مرة أخرى في شراكة مع المهندس العالمي" تاداو أندو"، حيث ستقوم بتصميم الديكور الداخلي لأرماني "كاسا" وشركة التطوير العقاري "أرادا" بإنشاء وحدات سكنية ومساحات مشتركة ووسائل الراحة.

وسيشمل المشروع منازل وشقق بنتهاوس، مزودة بوسائل الراحة الفاخرة.

ستبدأ مبيعات المساكن في النصف الثاني من العام الجاري ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2026.

يتوقع أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعته التي تحمل الاسم نفسه، أن الشراكة مع أرادا وأندو "ستؤدي أيضًا إلى إنشاء مكان استثنائي ورائع للعيش فيه".

ويؤكد المهندس المعماري الحائز على جائزة "بريتزكر" على العلاقة بين الطبيعة والهندسة المعمارية حيث سيتم تشييد المساكن على الهلال الخارجي للجزر الاصطناعية في دبي، في ترابط حي مع البحر.

يصف أندو المساكن بأنها "مكان خاص حيث سيختبر المقيمون والزائرون الفن والعمارة معًا كتركيب للعواطف المشتركة له ولجورجيو أرماني. تم تصميم الهندسة المعمارية في هذا الموقع الرائع لمتابعة استمرارية بصرية وتجريبية بين التصميمات الداخلية والمناظر البحرية التي تحيط بالمشروع، مع تفاعل الضوء والظل مما يساعد على إنشاء تسلسل ديناميكي من الوصول إلى الأماكن العامة، وأخيراً إلى جميع المساكن".

ونسبت "بلومبيرغ" إلى الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة "أرادا" قوله: "تمزج منازل أرماني بيتش ريزيدنس بين الأناقة والفخامة التي يتم الاحتفال بها بأسلوب حياة أرماني مع جمالية التصميم المعاصر عالميًا لتاداو أندو، من خلال موقع متميز على جزر نخلة جميرا التي تشهد طلبًا كبيرًا، نحن متحمسون لإمكانية إتاحة هذه الفرصة السكنية الفريدة حقًا في دبي، السوق العقارية الراقية الأسرع نموًا في العالم."

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