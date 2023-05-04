19 % نمو صافي أرباح «دو» في الربع الأول

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الربع الأول 2023 أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً بزيادة في صافي الربح قدرها 19.1% لتصل إلى 370 مليون درهم. وكشفت النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي لـ«دو» نمواً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 3.44 مليارات درهم، وزيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.37 مليار درهم. واستقر التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية عند 958 مليون درهم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إن النتائج المتميزة والقوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، تعكس استمرار نمو الزخم التجاري الذي بدأ منذ عامين ومواصلة محفظة منتجات وخدمات «دو» واستقطابها المزيد من العملاء عبر مختلف فئات ووحدات أعمالها.

وأوضح الحساوي في تصريحات خاصة لــ«البيان» أن النشاط الاقتصادي المتزايد في العديد من القطاعات ونمو أعداد السائحين والمقيمين الجدد وزيادة الأعمال الجديدة انعكس إيجاباً على أداء الشركة.

وأضاف: «تمكنا خلال الربع الأول من إضافة 48,000 مشترك جديد إلى شريحة عملاء الدفع الآجل للهاتف المتحرك نتيجة الطلب القوي من جانب عملائنا من المؤسسات وجاذبية باقات Power للبيانات غير المحدودة. كما نجحنا أيضاً في مواصلة تعزيز نمو قاعدة عملاء النطاق العريض من خلال إضافة 18,000 مشترك جديد في خدمات الاتصال المنزلي والألياف الضوئية».

وأضاف الحساوي: «بينما نواصل السعي لتحقيق المزيد من معدلات النمو في إيراداتنا وتعزيز مكانتنا في السوق، تنصب جهودنا على الاستمرار في تحسين نطاق الربحية وتحقيق قيمة أعلى للمساهمين، ولدينا خطط لتعزيز ممارسات الاستدامة وخفض البصمة الكربونية من خلال التحول الرقمي وتحويل الطاقة المستخدمة في الشبكات إلى شمسية أو نظيفة. ونعمل بشكل مستمر على مراقبة قاعدة التكلفة الخاصة بنا للارتقاء وسنواصل خططنا المتعلقة بضخ استثماراتنا في بنيتنا التحتية».

وأفاد بأن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على طرح حلول تقنية متكاملة وشاملة للشركات، مشيراً إلى أن الشركة فازت في الفترة الماضية بعدد من مشاريع التقنية مثل توفير شبكات الجيل الخامس الخاصة التي تتميز بمستوى عالٍ جداً من الأداء والحماية، يمكنهم من طرح نماذج أعمال ومجالات جديدة تقوم على السرعة التي توفرها شبكات 5G مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها.

الجيل الخامس

وأضاف: «هناك نمو مستمر في استهلاك بيانات الجيل الخامس مقابل الجيل الرابع، مشيراً إلى أن شبكات الجيل الخامس من «دو» تغطي اليوم أكثر من 95% من المناطق المأهولة بالسكان في الدولة، وهو ما يشجع العملاء أفراداً وشركات على التحول نحو الجيل الخامس.

محفظة رقمية

ولفت الحساوي إلى أن «دو» ستقوم بإطلاق محفظة رقمية ضمن التطبيق الذكي لـ«دو» بشكل تجريبي قبل نهاية العام الجاري بطرح محفظة رقمية لإتاحة المزيد من الخدمات المبتكرة للعملاء مثل تحويل الأموال وغيرها من الخدمات المالية.

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