1.82 مليار رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ «إي آند» و«دو» للربع الأول

المصدر: (أبوظبي - وام)

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سددت مجموعة «إي آند – & e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، نحو 1.82 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي آند» 1.341 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مارس 2023. وسددت «دو» 478.25 مليون درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 345.6 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و132.56 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة. ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2022 إلى 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ «إي آند»، و17.783 مليار درهم لـ «دو».

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