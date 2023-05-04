575 مليوناً أرباح «دبي التجاري» بنمو 33.4 %

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك دبي التجاري النتائج المالية للربع الأول، حيث بلغ صافي الأرباح 575 مليون درهم، بزيادة 33.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وارتفعت أسعار الفائدة السوقية بشكل ملحوظ، ما أسهم في تحقيق عوائد بارزة للفترة. ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، وثقة الأعمال إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المرن الذي ينبغي أن يدعم الاقتصاد المتنامي طوال 2023.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي: حقق البنك نتائج ممتازة تعزى إلى النمو القوي في الإيرادات مع عوائد بارزة. بشكل عام، بلغ صافي أرباحنا للربع الأول 2023، رقماً قياسياً قدره 575 مليون درهم، وهو أعلى بكثير من فترة المقارنة السابقة، بسبب ارتفاع صافي دخل الفوائد والأداء التشغيلي القوي. وما زال تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، ونحن في وضع جيد لتحقيق النجاح المستمر للفترة المتبقية من عام 2023 وما بعده.

وأضاف: سنواصل تطوير حلول مصرفية رائدة، لضمان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وعالية الجودة. ونرحب ببرامج التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة، ومن ضمنها برنامج تحول البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز