الإمارات تصدّ 50 ألف هجمة سيبرانية على قطاعات استراتيجية يومياً

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تتصدى الإمارات لـ100 % من إجمالي الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها القطاعات الحكومية والاستراتيجية البالغ معدلها 50 ألف هجمة يومياً، وفق رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور حمد الكويتي، الذي شدد على جاهزية البنية التحتية السيبرانية بالدولة ومتانتها وفاعليتها ضد مخاطر القرصنة المصاحبة لخططها المتسارعة نحو التحول الرقمي.

وتابع الكويتي، في تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى جاهدة إلى رفع تصنيفها ولتبوؤ المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر التنافسية العالمية للأمن السيبراني التابع للأمم المتحدة بعد أن حافظت على المرتبة الخامسة عالمياً خلال عام 2022، وذلك عبر أكثر من 40 مؤشراً، منها التصدي للهجمات وجاهزية البنية التحتية وقدرات الكوادر البشرية وغيرها.

وأضاف، على هامش ملتقى «أوراكل» في أبوظبي، أن أهم القطاعات التي تتعرض للهجمات ترتيباً هي، القطاع المصرفي والرعاية الصحية وقطاع النفط والغاز والطاقة، الذي يشهد استهدافاً واضحاً مع اقتراب استضافة الدولة لمؤتمر المناخ «كوب 28».

وأكد أن الإمارات مستمرة وبشكل جذري باستراتيجيتها طويلة الأجل نحو التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة، والذي ترتفع معه مخاطر الثغرات ومدى الاحتياج لتعزيز مأمونية البيانات وعمليات الحوسبة، مواكبة لذلك تم إصدار سياسات ورؤية الأمن السيبراني، حيث التزمت كل القطاعات الحكومية بقواعد الامتثال وتم التأكد بشكل كامل من جاهزية القطاعات والمؤسسات الحكومية على صعيد الأمن الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد الزعابي، إن الحوسبة السحابية تعد إحدى التقنيات الرئيسة للابتكار في المدن الذكية حول العالم وكذلك في الاقتصادات القائمة على الابتكار، حيث يمكن أبوظبي بشكل خاص على مواصلة النمو والابتكار ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين جودة حياة سكانها، مشيراً إلى أن هذا التطور أسهم في تحقيق اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 10.5 %، وجاء أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي من القطاع غير النفطي ما يمثل أقوى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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