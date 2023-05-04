2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.2 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 440 مبايعة بقيمة 830.88 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 119.4 مليون درهم، و419 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 711.48 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهمَ المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز