9.7 مليارات درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في دبي بالربع الأول

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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تجاوزت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 9.7 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.8 مليارات خلال الربع الأول 2022. وأظهر رصد لـ «البيان» أن الأرباح الصافية للبنوك الـ 5 خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 زادت بنسبة 102.9% أو ما يعادل 4.94 مليارات درهم، بإجمالي أرباح صافية 9.74 مليارات درهم.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق 6 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي الذي حقق أرباحاً قياسية 601 مليون درهم). وسجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 12%، ليصل 1.506 مليار درهم. وسجل بنك «المشرق» أرباحاً قوية بلغت 1.6 مليار درهم خلال الربع الأول. وارتفعت أرباح بنك دبي التجاري إلى 575.2 مليون درهم بأرباح قدرها 431.3 مليون درهم.

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