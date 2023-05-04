سوق أبوظبي يدرج اليوم سندات حكومية بـ 9.5 مليارات دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات صادرة عن حكومة أبوظبي بقيمة 9.5 مليارات دولار من ثلاث فئات، وفقاً لأحكام التسعير، وذلك اعتباراً من اليوم.

ويتوزع الإدراج على فئة سندات 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في 2026، وفئة سندات 10 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في 2027، أما فئة سندات الـ 30 سنة، فبقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 4.125% تستحق في 2047. وحدد السوق مواعيد توزيع الفائدة للسندات بقيمة 2.5 مليار دولار يوم الـ 3 من مايو والـ 3 من نوفمبر من كل عام، والـ 11 من أبريل والـ 11 من أكتوبر من كل عام للسندات بقيمة 3 مليارات و4 مليارات دولار.

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