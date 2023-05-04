«بت ورلد أربيا» ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 16 دولة

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي انطلاق فعاليات معرض «بت ورلد أربيا» غداً ولمدة يومين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو المعرض الأول من نوعه في دبي والمنطقة، وتقوم بتنظيمه شركة الفجر للمعلومات والخدمات، ويأتي المعرض بمشاركة مؤكدة من 70 شركة من 16 دولة تعرض الأغذية الخاصة بالحيوانات الأليفة وإكسسوارات الموضة وصولاً إلى الأدوية.

وأكد مسؤولو المعرض أن ملكية الحيوانات الأليفة في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 30%، مما حفز التجارة القائمة عليها لتصل إلى سوق بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار( 1.1 مليار درهم) حالياً.

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات: «إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عرض شامل، يستهدف الشركات بدلاً من الجمهور العام، لرعاية الحيوانات الأليفة في دولة الإمارات والمنطقة، بالإضافة إلى تقديم قطاع ترفيه قوي يتضمن مجموعة متنوعة من العروض».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز