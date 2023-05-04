سلطة دبي البحرية تطلق برنامجاً تدريبياً لتسجيل خدمات القطاع

المصدر: (دبي- البيان)

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أطلقت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، برنامجاً تدريبياً متكاملاً عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية لتعريف لاعبي القطاع البحري في دبي بإجراءات تسجيل الخدمات التي يوفرونها.

ويمكن لمزودي الخدمة تحديد التوقيت الذي يناسبهم من الجلسات التي يقدمها البرنامج، والتي تصل إلى 17 جلسة مدة كلّ منها ساعة واحدة تُقام على مدار 5 أسابيع من 2 ولغاية 29 مايو 2023، وتقدم مقاطع فيديو ورسوماً بيانية تفصيلية توضح عملية تسجيل الخدمات. وصرّح عادل عبد الواحد كلنتر، مدير إدارة تطوير الأعمال البحرية بسلطة دبي البحرية: « نحن ملتزمون بإرساء تواصلٍ شفاف مع جميع الشركاء الاستراتيجيين عبر القطاع، وتعريفهم بالإجراءات والالتزامات المطلوبة منهم».

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