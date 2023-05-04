آفاق الإسلامية للتمويل تقود جهود التوطين وتمكين المرأة

المصدر: (دبي- البيان)

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تؤدي آفاق الإسلامية للتمويل، دوراً نشطًا في تعزيز التوطين ودعم جهود الحكومة الإماراتية والأجندة الوطنية لزيادة مشاركة الإماراتيين في سوق العمل.

وقد أنشأت الشركة قسماً مخصصاً للإشراف والدفع بجهود التوطين.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس جهودنا في التوطين التزامنا بدعم رؤية الإمارات لبناء مستقبل مستدام وتعزيز مشاركة الإماراتيين بسوق العمل. ونعتقد أن مواهب الإماراتيين هي المفتاح لنجاح أعمالنا، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة تمكن موظفينا الإماراتيين من الازدهار والنمو». وأضاف «نحن ملتزمون بإنشاء بيئة عمل شاملة وداعمة لجميع الموظفين، وخاصة النساء الإماراتيات.

وقالت حصة الغرير، رئيسة قسم الموارد البشرية بالشركة:»أسفرت جهود التوطين لدينا عن زيادة كبيرة بعدد الموظفين المواطنين الذين يمثلون الآن 21% من قوة العمل في الشركة.

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