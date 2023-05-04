سوق دبي يواصل الصعود و«ديار» و«تيكوم» يتصدران مكاسب 19 شركة

المصدر: دبي- محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد بنسبة 0.06 %، ليغلق عند 3577.77 نقطة. وعزز السوق مكاسبه في ختام الجلسة، بدعم أسهم العقار، وإعلان الشركات عن نتائج قوية خلال الربع الأول. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي المدرجة من 624.85 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 625.62 ملياراً بنهاية جلسة أمس.

وتجاوزت سيولة سوق دبي مليار درهم، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة أمانات القابضة بنحو 525 مليون سهم بسعر 0.94 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 493.5 مليون درهم.

قفزة

وقاد سهما «ديار للتطوير» و«تيكوم» مكاسب 19 شركة في سوق دبي، وارتفعا بنسب 5.9 % و3.7 % على التوالي، وصعدت أسهم «شعاع» 4.6 %، و«دو» 2.2 %، بعد إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الأول 2023، وزاد «أملاك» 2%، وسهم سوق دبي المالي 1.3 %.

واستحوذ سهم «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بـ 134.5 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة جاوزت 71.4 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 70.4 مليون درهم.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة في سوقي دبي وأبوظبي 2.26 مليار درهم، توزعت بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.06 مليار درهم في سوق دبي. وحقق السوقان إجمالي 26.4 ألف صفقة، شملت 1.4 مليار سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 995.7 مليون سهم في سوق دبي، و390.6 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق أبوظبي

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة تجاوزت 242 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 87 مليون درهم، و«أدنوك للغاز» نحو 75.9 مليوناً.

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