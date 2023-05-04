22 % نمو صافي أرباح «الدار العقارية» إلى 836 مليوناً في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع صافي أرباح مجموعة «الدار العقارية» بنسبة 22 % إلى 836 مليون درهم في الربع الأول 2023، مع تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 4.5 مليارات درهم، ومساهمات قوية من المحفظة الاستثمارية.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن إيراداتها وصلت إلى 3.1 مليارات درهم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مع استمرار تنفيذ وإنجاز المشاريع التطويرية المتراكمة، وتسجيل مبيعات فصلية قياسية، وارتفاع الدخل المتكرر من العقارات الاستثمارية، ما يعكس ازدهار سوق العقارات في أبوظبي.

وسجلت «الدار» أداء قوياً عبر محفظة الدار الاستثمارية المتنوعة، مدفوعاً بقوة سوق الإيجارات، وزيادة معدلات الإشغال عبر المحفظة، وأداء فاق التوقعات مع عمليات الاستحواذ الأخيرة.

وأوضحت الشركة، أن لديها قائمة قوية من الاستحواذات والمشاريع التطويرية قيد التحضير والتنفيذ، وخطط لضخ استثمارات رأسمالية كبيرة، لتعزيز نمو الأرباح، وتوسيع نطاق الأعمال وزيادة تنويع المحفظة.

ووصلت الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بقيمة 18.8 مليار درهم، ما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى مستويات سيولة جيدة مع 6.1 مليارات درهم، كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى 4.4 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، ما يعزز فرصها للنمو.

ووسعت «الدار» مخزونها الاستراتيجي من الأراضي، من خلال الاستحواذ على جزيرة الفاهد، ما يضيف خيارات فريدة من الأراضي المطلة على الواجهة البحرية، والتي يمكن تطويرها مستقبلاً، بالإضافة إلى دخول سوق عقارات دبي من خلال مشروع مشترك مع دبي القابضة، لتطوير ثلاثة مجمعات سكنية على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3.5 ملايين متر مربع.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «حافظت الدار على زخم نموها الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت نتائج مالية قوية مدعومة بالمشهد الاقتصادي الإيجابي في دولة الإمارات».

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