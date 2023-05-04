تداولات عقارية بـ 27.9 ملياراً في أبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حقق القطاع العقاري في أبوظبي نمواً مطرداً خلال الربع الأول من عام 2023، وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تسجيل 5511 معاملة للبيع والرهن العقاري بقيمة 27.9 مليار درهم، مقارنة بـ3304 معاملات بقيمة 11.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 147% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 67% خلال الفترة نفسها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة خلال الربع الأول 3518 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 16.2 مليار درهم، مقارنة بـ1722 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم سُجِّلت خلال الربع الأول من العام الماضي، محققة بذلك زيادة في القيمة الإجمالية لصفقات بيع وشراء العقارات بنسبة 268% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، فيما وصلت الزيادة بنسبة المعاملات خلال الفترة نفسها إلى 104%.

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