إطلاق «سبيسز كوميرسيتي» في دبي الأولى بالمنطقة لتوفير مساحات عمل مكتبية متطورة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، التعاون مع شركة «آي دبليو جي» العالمية المتخصصة في تخطيط وتجهيز مساحات العمل الحديثة للمنطقة الحرة لتدشين «سبيسز كوميرسيتي»، أولى مساحات العمل التي تطورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار التزام «دبي كوميرسيتي» بالمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي عبر تسريع نمو الشركات في العالم الرقمي وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات المعنية. كما يأتي ضمن أهداف وتوجهات «دبي كوميرسيتي» بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، عبر إحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات الطموحة التي تتخذ من «دبي كوميرسيتي» منصة لنموها وإدارة عملياتها الإقليمية والتشغيلية، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية الطموحة (D33) للسنوات العشر المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بدبي كوميرسيتي لتدشين «سبيسز كوميرسيتي»، والتي تضم مساحات عمل مشتركة ومكتبية هي الأولى من نوعها والمخصصة لقطاع التجارة الرقمية، وجرى تزويدها بأحدث التجهيزات والمرافق التي تدعم تطور الأعمال ضمن بيئة ملهمة تحفز الابتكار والإبداع.

ويمكن لمستخدمي المساحات المكتبية الجديدة الاستفادة من خدمات الموقع وأكثر من 3,300 موقع آخر في أكثر من 120 دولة حول العالم، حيث يصل عدد مستخدمي هذه المساحات حالياً إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم.

وقالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «يعزز افتتاح مساحات الأعمال والمكاتب في دبي كوميرسيتي من أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل المرن، كما تنسجم مع رؤيتنا نحو توفير منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية وبيئة أعمال تنافسية ومستدامة تشجع على الابتكار والإبداع والإنتاجية. ونوفر نت خلال تدشين «سبيسز كوميرسيتي» مساحات مكتبية بعروض إيجار مرنة وتجهيزات متكاملة ووسائل راحة متميزة كجزءٍ من حزمنا التحفيزية التي تشجع على تأسيس الأعمال وتسجيل الشركات، في إطار تعزيز دورنا لدفع عجلة نمو قطاع التجارة الرقمية». قال مارك ديكسون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«آي دبليو جي» : «مع افتتاح سبيسز كوميرسيتي، نؤسس لحضور أقوى لنا في الإمارات، حيث تعتبر دبي وأبوظبي من الوجهات المفضلة للنمو ضمن شبكتنا مع ارتفاع الطلب على مساحات العمل».

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