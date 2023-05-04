انطلاق مؤتمر مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية

المصدر: (دبي – وام)

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افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي أمس أعمال المؤتمر الأول الذي تنظمه الهيئة بعنوان «مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية» ويستمر يومين في دبي بحضور عدد كبير من مديري وخبراء الطيران والاختصاصيين من أنحاء العالم لمناقشة مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية وخاصة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا ودخول أنواع جديدة من العمليات.

وصرح سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: يشرفنا أن نستضيف هذا الحدث المهم على الصعيدين المحلي والدولي والذي يؤكد التزام الإمارات تعزيز معايير سلامة الطيران عالميا ومناقشة مستقبل سلامة الطيران والتحقيقات في الحوادث الجوية من أبعاد مختلفة.

وأضاف: نحن على يقين من أن هذا المؤتمر سيشكل منتدى مهماً للخبراء لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه صناعة الطيران. كما أفاد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بأن هذه فرصة فريدة لجميع الخبراء في المجال للاطلاع على آخر التطورات.

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