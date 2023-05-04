مكتب الذكاء الاصطناعي ينظم اليوم منتدى قيادة المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمية المستدامة اليوم، منتدى قيادة المستقبل الذي يجمع المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص ورواد التكنولوجيا، في منصة لتبادل الرؤى والأفكار الهادفة لتصميم وتشكيل المستقبل المستدام للتكنولوجيا والتجارة في الاقتصاد العالمي الجديد.

ويركز المنتدى الذي ينظم في متحف المستقبل على التحول الرقمي والتجارة في الاقتصاد العالمي الجديد، ويشهد حضور أكثر من 20 سفيراً في دولة الإمارات، وقادة قطاع الذكاء الاصطناعي في الدولة، ومختصين وخبراء من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«جي 42» و«برسايت»، وقادة عدد من الشركات العالمية، مثل «مايكروسوفت» و«ديل».

ويشارك في المنتدى الرؤساء التنفيذيون لشركة «إيروفارمز»، ومسؤولون في مجموعة ماجد الفطيم، فيما يشهد المنتدى عقد اجتماع لرؤساء الاتحادات العالمية لإعادة التدوير في أوروبا والولايات المتحدة، لإطلاق مبادرة الاقتصاد الدائري والاستدامة العالمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تمكين التجارة العالمية للمواد القابلة لإعادة التدوير والتي تبلغ 1.3 تريليون دولار، ما يوفر أكثر من مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، في مبادرة تتزامن مع استضافة دولة الإمارات COP 28 هذا العام، وتجسد مستهدفات عام الاستدامة.

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