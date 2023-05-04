1.3 مليار دولار قيمة قطاع التسويق القائم على مشاهير «التواصل»

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت ياب، الشركة المتخصصة بالتسويق القائم على المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي، تقرير التسويق من خلال المؤثرين في الإمارات لعام 2023. وصدر التقرير مؤخراً على هامش فعالية ترايب - ملتقى قادة التسويق.

ويتوقع التقرير وصول قيمة قطاع التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2023، كما يسلط الضوء على الاتجاهات والتقنيات والعوامل الإيجابية التي تدفع عجلة هذا القطاع.

وأفاد 76.9% من المسوّقين بأن التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي يمثل أولوية قصوى بعد منصات التواصل الاجتماعي لدى علاماتهم التجارية. وشهد عام 2023 نمواً لافتاً في ميزانيات التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي، حيث حوّل ما يقارب 76.5% من المسوّقين استثماراتهم من الإعلانات المرئية والمطبوعة والطرقية إلى التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي.

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