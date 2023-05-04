المؤتمر العالمي للمرافق يشهد طرح أحدث الحلول السحابية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق في مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات والمعارض «أدنيك» في الفترة من 8 إلى 10 مايو. وتستعرض آي إف إس IFS، الشركة العالمية للبرمجيات المؤسسية السحابية، خلال مشاركتها بالمعرض أحدث إضافاتها إلى حلولها السحابية، التي تجمع بين حلول إدارة الأصول المؤسسية وإدارة الخدمات الميدانية وإدارة طواقم العمل المتنقلة، وهي مصممة لتلبي احتياجات قطاعات المرافق وتتكامل مع نظامها الحالي لتخطيط الموارد المؤسسية.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي لدى آي إف إس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على قطاع المرافق مواجهة التحديات المرتبطة بالصناعة، كتلبية أهداف الحوكمة والأهداف البيئية والاجتماعية، واستراتيجيات الطاقة المتجددة، وارتفاع الطلب على خدمة العملاء وغيرها؛ ولهذا تأتي عروضنا للعملاء لتساعدهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز