37 مليون معاملة مدفوعات بالوقت الفعلي في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير «برايم تايم فور ريل-تايم» 2023 الصادر عن «إيه سي آي ورلد وايد»، الشركة العالمية لبرمجيات المدفوعات في الوقت الفعلي، بالشراكة مع «جلوبال داتا»، وهي شركة للبيانات والتحليلات، عن إجراء ما يقارب 37.2 مليون معاملة مدفوعات في الوقت الفعلي في الإمارات خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات إلى 146 مليون بحلول 2027، بما يمثّل معدل نمو سنوي مركب قدره 31.5 % على مدى خمس سنوات. وقد شكّلت المدفوعات في الوقت الفعلي نسبة 1.1% فقط من إجمالي المعاملات غير الورقية في 2022، إلا أنه المتوقع نمو هذا الرقم إلى نسبة 12 % من إجمالي المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2027. وترفع حالات الاستخدام الجديدة والمتطوّرة لدى المستهلكين والشركات المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي إلى مستويات قياسية، حيث تم تسجيل 195.0 مليار معاملة على مستوى العالم 2022، بمعدل نمو سنوي 63.2 %.

منصة وطنية

ومن المتوقع، في وقت لاحق من هذا العام، أن يتم إطلاق منصّة الدفع الفوري الوطنية، التي ستتيح معالجة المدفوعات والتحويلات المالية في الإمارات على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع في الوقت الفعلي.

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط إحدى أسرع أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي نمواً على مستوى العالم؛ حيث اعتمدت الحكومات والهيئات التنظيمية فيها تفويضات وأنظمة جديدة لإقرارها. ومن المتوقع أن تنمو المعاملات من 675 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2027، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 30.6%.

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