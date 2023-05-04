«شوبا»: بيع كامل وحدات برج «ذا إس» بقيمة 1.4 مليار

المصدر: (دبي - البيان)

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استكملت «شوبا العقارية»، بيع جميع الوحدات السكنية في مشروعها المتميز «ذا إس»، محققة مبيعات بقيمة 1.4 مليار درهم. وتعكس هذه الخطوة الأداء القوي للسوق العقاري في إمارة دبي، ورسَّخت مكانتها في مصاف أكثر أسواق العقارات الفاخرة ربحاً على مستوى العالم.

وبرج «ذا إس» السكني الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر من العام الماضي، يتكون من 62 طابقاً، 43 منها مخصصة للوحدات السكنية الفاخرة. ويحمل المشروع ملامح التصميم المعاصر ووظَّف إنشاء المشروع نموذج «التكامل العكسي» الذي تتم دراسته في جامعة هارفارد. واستكملت الشركة بيع كامل الوحدات السكنية في هذا المشروع المتميّز والبالغ عددها 84 وحدة سكنية، وتشمل شققاً مكوَّنة من 4 و5 غرف نوم، وبأسعار تبدأ من 15.5 مليون درهم و34 مليون درهم على التوالي.

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