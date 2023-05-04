ألتا للتطوير العقاري تطلق مشروع AIRE في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ألتا للتطوير العقاري إطلاق مشروع AIRE؛ البرج السكني الشاهق في قلب وسط مدينة دبي. ويمثل المشروع عالماً متكاملاً مع مجموعة واسعة من المرافق والخدمات. كما يضم المشروع مقهى يقدم وجبات الفطور الصحية، ومضمار جري داخلياً مُكيّفاً بالكامل، إضافة إلى مراكز تأمل غنية بالمساحات الخضراء، ونادٍ رياضي مزود بأحدث التجهيزات.

وأشرف استوديو ماكيم الأسترالي على التصميم الداخلي للمبنى، فيما تولت شركة أركيتيكتونيكا، التي تتخذ من ميامي مقراً لها، التصميم الخارجي. ويشتمل المشروع على مرافق إضافية تتضمن حوض سباحة فندقياً كبيراً، واستوديوهات لليوغا إضافة إلى سبا داخلي وحمامات الثلج والساونا، وجهاز محاكاة لرياضة الغولف. ويمتد مضمار الجري الداخلي على محيط الطابق 57.

وقال عبدالله الطاير المدير الإداري لدى مجموعة ألتا: كلنا ثقة بقدرتنا على إنشاء مشاريع ضخمة بهذا الحجم دون إلحاق أي ضرر بالبيئة، حيث حرصنا على اعتماد الممارسات المستدامة في مختلف مراحل تصميم المبنى.

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