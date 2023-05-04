«نخيل»: «كومو ريزيدنسز» إضافة مهمة لمشاريع الشركة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل» أن مشروع «كومو ريزيدنسز» في «نخلة جميرا»؛ يشكل إضافة مهمة إلى محفظة الشركة، ويرسي معياراً جديداً لأساليب الحياة الراقية مع توفيره تصاميم ومرافق رفيعة المستوى.

و«كومو ريزيدنسز» هو عبارة عن برج سكني مكون من 71 طابقاً بارتفاع 300 متر. ويمتاز البرج بتصميمه المبتكر مع شرفات توفر لجميع المساكن فيه إطلالات بانورامية بزاوية 180 درجة أو 360 درجة على مدينة دبي والخليج العربي.

ويضم البرج 76 وحدة سكنية فقط تتنوع بين الشقق المكونة من غرفتين إلى 7 غرف نوم، ووحدات «بنتهاوس» دوبلكس فسيحة. وتشمل مرافق المشروع شاطئاً رملياً خاصاً، ومسبحاً بطول 25 متراً، وآخر على السطح من طراز «إنفينيتي». وتمتد الشقق المكونة من 3 غرف نوم على مساحات معيشة داخلية وخارجية تقارب 10 آلاف قدم مربعة.

سيضم كل طابق شقة أو اثنتين فقط، حيث تم تزويد البرج بمصاعد محدودة الوصول تؤدي إلى ردهات فردية خاصة. وتمتاز المساكن بسقف مرتفع في غرف المعيشة مع نوافذ عازلة للحرارة، فضلاً عن خصائص المنازل الذكية.

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