«أستيكو»: استمرار حالة التفاؤل في عقارات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد «تقرير سوق العقارات في الإمارات» للربع الأول، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، استمرار حالة التفاؤل في للسوق، التي تعود في المقام الأول إلى تأثير البرامج الحكومية الجديدة والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع، الأمر الذي يوفر نظرة إيجابية للسوق، مع التشديد على قوة سوق العقارات في الدولة.

وشهد سوق العقارات في دبي خلال الربع الأول مع عام 2023، تسليم ما يقارب 7600 وحدة سكنية، بما يتطابق إلى حد كبير مع الأرقام المسجلة أواخر العام الماضي. وارتفع المعروض من الفلل بشكل ملحوظ، حيث تم تسليم ما يقارب من 2150 وحدة، أي بما يتجاوز الضعف (نحو 1000 وحدة) عن الربع السابق. ويمثل المعروض من الفلل الجديدة زيادة كبيرة، مقارنة بالعام السابق، والذي تم خلاله تسليم ما مجموعه 27000 شقة و3930 فيلا. ومع 27400 شقة و4650 فيلا من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023، لا تزل فكرة إطلاق المشاريع الجديدة تلقى استحساناً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

أبوظبي

وأشار التقرير إلى تسجيل سوق أبوظبي تسليم قرابة 1600 وحدة سكنية في الربع الأول، تمركزت إلى حد كبير في مناطق الاستثمار الدولية الكائنة في شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات.

كما شهد الربع الأول إطلاق عدد من المشاريع البارزة ضمن جُزر ياس والريم والسعديات. ولا تزال هناك العديد من المشاريع الجديدة في مراحل التخطيط والتصميم، والتي من المتوقع إطلاقها على مدار العام.

وفي حين شهدت معدلات إيجار الشقق استقراراً نسبياً، سجلت مشاريع الشقق الرئيسة والفاخرة والعالية الجودة ارتفاعاً في متوسط قيمة الإيجار بنسبة 2 ٪ في الربع الأول من عام 2023، إلا أن هذا الارتفاع قد اقتصر بشكل عام على المستأجرين الجدد. كما واصل سوق تأجير الفلل مساره التصاعدي في الربع الأول من عام 2023، بمتوسط زيادة ربع سنوية بلغ 2 ٪، في حين شهدت مجمعات الفلل الممتازة معدلات الزيادة الأكبر لتصل حتى 5 %. وشهد السوق طلب كبير على المساحات المكتبية في أبوظبي، لا سيما بالنسبة للدرجتين A /‏‏‏‏ +B، حيث لوحظ ذلك بدرجة كبيرة في المواقع الممتازة.

وشهد الربع الأول استقراراً في أسعار مبيعات مشاريع الشقق السكنية والفلل الجاهزة بشكل عام، على الرغم من متوسط الزيادة خلال الاثني عشر شهراً الماضية الذي سجل 2 ٪.

ولا تزال أحجام المبيعات قوية على صعيد فئات المشاريع المكتملة وقيد التنفيذ، لا سيما التي تستهدف المستخدمين النهائيين. وتواصل فئة الوحدات قيد الإنشاء، تسجيل أداء قوي بفضل عدد من المشاريع الرائدة المزمع إطلاقها، والتي لاقت استحساناً كبيراً، حيث ارتفع حجم المعاملات 47 % على أساس سنوي. وبالمثل، تتطابق أرقام المبيعات مع فئة الوحدات المكتملة، حيث شهد حجم مبيعاتها زيادة بنسبة 50 % على أساس سنوي.

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