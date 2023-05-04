«المركزي» يرفع سعر الفائدة 0.25 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.90 % إلى 5.15 %، اعتباراً من اليوم الخميس. ويأتي القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس (25.0%) ليتراوح بين 5% و25.5% في اجتماعه أمس. كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وبقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترتفع سعر الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 2007 . وهذه المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم. ورفع المجلس سعر الفائدة العام الماضي عدة مرات، بنسبة كبيرة بمقدار 75 نقطة أساس.

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