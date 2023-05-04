صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد دبي 3.8 % في 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.8 % خلال عام 2023. جاء ذلك فعالية للصندوق، استضافها مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر مايو 2023.

كما توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 % في 2023، ترتفع إلى 3.3 % في 2024.

وتوقع كذلك أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون نسبة 8.6 % في العام الجاري، و6.5 % في العام القادم، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9 % في 2023، و2.3 % في 2024.

وقدر الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.1 % في 2023، على أن ترتفع إلى 3.4 % في 2024، فيما من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6 % في 2023، و3.7 % في 2024.

وأوضح الصندوق أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدر بنحو 3.1 % في 2023، و3 % في 2024، على أن تصل نسبة النمو غير النفطي إلى 3.7 % في 2023، و3.5 % 2024، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في الإمارات والكويت والسعودية، بسبب وفرة السيولة، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة.

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